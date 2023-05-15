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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Краматорске, Константиновке и Херсоне прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги

В Краматорске, Константиновке и Херсоне прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги
Фото: Depositphotos

В Краматорске и Константиновке Донецкой области, а также городе Херсоне прогремели мощные взрывы. Сейчас продолжается масштабная воздушная тревога на территории Украины.

Сейчас местные Telegram-каналы сообщают об угрозе применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока.

Предварительно, российские войска могут нанести удары из ЗРК С-300 (до 150 км по наземным целям от точки запуска) и ОТРК Искандер (до 500 км от точки запуска).

Стоит отметить, сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях, Александровском районе Кировоградской области и временно оккупированном Крыму.

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Война в Украине, Война на Донбассе, Взрыв, Донецкая область, Краматорск, Новости Херсона, Херсон
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