В Краматорске, Константиновке и Херсоне прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги
В Краматорске и Константиновке Донецкой области, а также городе Херсоне прогремели мощные взрывы. Сейчас продолжается масштабная воздушная тревога на территории Украины.
Сейчас местные Telegram-каналы сообщают об угрозе применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока.
Предварительно, российские войска могут нанести удары из ЗРК С-300 (до 150 км по наземным целям от точки запуска) и ОТРК Искандер (до 500 км от точки запуска).
Стоит отметить, сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях, Александровском районе Кировоградской области и временно оккупированном Крыму.
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