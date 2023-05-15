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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Краматорську, Костянтинівці та Херсоні пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги

У Краматорську, Костянтинівці та Херсоні пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги
Фото: Depositphotos

У Краматорську та Костянтинівці Донецької області, а також місті Херсоні прогриміли потужні вибухи. Наразі триває масштабна повітряна тривога на території України.

Наразі місцеві Telegram-канали повідомляють про загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі Сходу.

Попередньо, російські війська можуть завдати ударів з ЗРК С-300 (до 150 км по наземних цілях від точки запуску) та ОТРК Іскандер (до 500 км від точки запуску).

Варто зазначити, сигнал повітряної тривоги оголошено у Луганській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях, Олександрівському районі Кіровоградської області та тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Краматорську, Костянтинівці та Херсоні 15 травня 2023 – що відомо про вибухи

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Війна в Україні, Війна на Донбасі, Вибух, Донецька область, Краматорськ, Новини Херсону, Херсон
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