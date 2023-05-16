Мать вызвала врача из OLX: в Одессе после ужина овощами с рынка умерли 4-летние близнецы

В Одессе из-за отравления неизвестным веществом погибли малолетние близнецы. Мать 4-летнего мальчика и девочки утверждает, что это произошло из-за овощей, купленных на местном рынке.

В полиции уже расследуют дело как “несчастный случай” и “ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником”.

— Правоохранители предварительно установили, что накануне детям стало плохо и мать попыталась самостоятельно оказать им медицинскую помощь, а когда это не помогло, позвала медицинскую сестру. Однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала скорую. К сожалению, мальчик умер до приезда врачей, а девочка – в медицинском учреждении, – говорится в сообщении правоохранителей.

При этом издание Антикор пишет, что женщина, которая является переселенкой из Херсона, вызвала для двойняшек врача по объявлению на ОLX.

Предыстория отравления детей

Известно, что за день до трагедии мама близнецов Елена приобрела овощи на известном одесском рынке. Вечером женщина покормила ими детей, после чего у них начались боли в животе и рвота. Врач с сайта объявлений пришла осмотреть двойняшек в 13:00 и сделала им инъекцию препарата, дозу которого высчитывают, учитывая массу тела.

После этого рвота у детей прекратилась, однако они больше ничего не ели, а пили только очищенную негазированную воду. В ночь на 14 мая женщина заметила, что сын очень слабый и двигается с большими усилиями, поэтому вызвала скорую. Бригаду медиков Елена ждала примерно 5-7 минут, держа ребенка на руках.

Мальчик перестал дышать за несколько минут до приезда медиков. Врачи скорой пытались реанимировать ребенка, однако не смогли его спасти. Сестру мальчика в тяжелом состоянии доставили в областную детскую клиническую больницу с диагнозом “отравление неизвестным веществом”. Девочка тоже умерла.

В настоящее время продолжается ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинских, которые установят причину смерти детей.

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