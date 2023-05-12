Мальчик до сих пор в больнице: в Польше украинцы насиловали и жестоко избивали трехлетнего сына

В Польше задержали супругов украинцев, которых обвиняют в жестоком избиении и изнасиловании трехлетнего сына. Ребенок до сих пор находится в больнице. Пока неизвестно, сможет ли маленький мальчик выздороветь полностью.

По данным польских изданий, правоохранители задержали 23-летнюю Оксану и 26-летнего Виталия. Их сын Даниил попал в отделение неотложной помощи больницы в Сталевой Воле 5 октября 2022 года.

Его привез туда на такси сожитель мамы мальчика Виталий. Местные врачи увидели состояние ребенка, после чего вызвали на место вертолет скорой помощи и полицию.

У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, многочисленные следы побоев, заметили следы ожогов от сигарет на теле и другие травмы, которые свидетельствовали о неоднократном изнасиловании.

Когда мальчика везли в Клиническую больницу в Жешуве на операцию, его мать и ее сожителя арестовали. В Жешуве стало известно, что под черепом трехлетнего ребенка появилась большая гематома, которая возникла в результате ударов.

Операция по удалению гематомы спасла ребенку жизнь, но длительное время мальчик находился в медикаментозной коме. После вывода из нее малыш начал самостоятельно дышать, но он не шел на контакт с врачами.

Врачи прогнозировали, что повреждения мозга настолько серьезные, что трехлетний Даниил может остаться инвалидом на всю жизнь. Интенсивная неврологическая реабилитация мальчика началась в конце ноября и продолжается до сих пор, но состояние ребенка не улучшилось.

Мать малыша и ее сожитель — до сих пор под стражей. Районный суд уже трижды продлевал их пребывание за решеткой. Любовников обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью, изнасиловании ребенка и неоднократном издевательстве с особой жестокостью над несовершеннолетним.

Судебное разбирательство затягивается из-за необходимости перевода на украинский язык каждого документа, который выдает сторона обвинения, поскольку супруги не умеют читать на польском.

Трехлетний Даниил родился в Украине. В Польшу он приехал с мамой и ее сожителем за несколько месяцев до госпитализации. Там они жили в арендованном жилье. Соседи утверждают, что в квартире не раздавались звуки драки или постоянный плач ребенка. Они отмечают, что супруги якобы любили выпить алкогольных напитков, но во время задержания они были трезвыми.

Источник: Onet.pl

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