Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Мальчик до сих пор в больнице: в Польше украинцы насиловали и жестоко избивали трехлетнего сына

Мальчик до сих пор в больнице: в Польше украинцы насиловали и жестоко избивали трехлетнего сына
Фото: Pexels

В Польше задержали супругов украинцев, которых обвиняют в жестоком избиении и изнасиловании трехлетнего сына. Ребенок до сих пор находится в больнице. Пока неизвестно, сможет ли маленький мальчик выздороветь полностью.

По данным польских изданий, правоохранители задержали 23-летнюю Оксану и 26-летнего Виталия. Их сын Даниил попал в отделение неотложной помощи больницы в Сталевой Воле 5 октября 2022 года.

Его привез туда на такси сожитель мамы мальчика Виталий. Местные врачи увидели состояние ребенка, после чего вызвали на место вертолет скорой помощи и полицию.

У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, многочисленные следы побоев, заметили следы ожогов от сигарет на теле и другие травмы, которые свидетельствовали о неоднократном изнасиловании.

Когда мальчика везли в Клиническую больницу в Жешуве на операцию, его мать и ее сожителя арестовали. В Жешуве стало известно, что под черепом трехлетнего ребенка появилась большая гематома, которая возникла в результате ударов.

Операция по удалению гематомы спасла ребенку жизнь, но длительное время мальчик находился в медикаментозной коме. После вывода из нее малыш начал самостоятельно дышать, но он не шел на контакт с врачами.

Врачи прогнозировали, что повреждения мозга настолько серьезные, что трехлетний Даниил может остаться инвалидом на всю жизнь. Интенсивная неврологическая реабилитация мальчика началась в конце ноября и продолжается до сих пор, но состояние ребенка не улучшилось.

Мать малыша и ее сожитель — до сих пор под стражей. Районный суд уже трижды продлевал их пребывание за решеткой. Любовников обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью, изнасиловании ребенка и неоднократном издевательстве с особой жестокостью над несовершеннолетним.

Судебное разбирательство затягивается из-за необходимости перевода на украинский язык каждого документа, который выдает сторона обвинения, поскольку супруги не умеют читать на польском.

Трехлетний Даниил родился в Украине. В Польшу он приехал с мамой и ее сожителем за несколько месяцев до госпитализации. Там они жили в арендованном жилье. Соседи утверждают, что в квартире не раздавались звуки драки или постоянный плач ребенка. Они отмечают, что супруги якобы любили выпить алкогольных напитков, но во время задержания они были трезвыми.

Читайте также
Застрелил украинку из-за языка и ревности во время оккупации Изюма: будут судить военного РФ
Мальчик до сих пор в больнице: в Польше украинцы насиловали и жестоко избивали трехлетнего сына

Источник: Onet.pl

жорстокість, Изнасилование, Избиение, Польша, Украина-Польша, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Застрелил украинку из-за языка и ревности во время оккупации Изюма: будут судить военного РФ
Мальчик до сих пор в больнице: в Польше украинцы насиловали и жестоко избивали трехлетнего сына
Особый момент: Залужный появился на свадьбе украинцев и поздравил их с праздником
Мальчик до сих пор в больнице: в Польше украинцы насиловали и жестоко избивали трехлетнего сына
Украина получила уже 14 истребителей МиГ-29 от Польши
МіГ-29
Пять стран Евросоюза призывают продлить запрет импорта из Украины – СМИ
Зерно
Чем больше РФ терпит поражения на фронте, тем больше усиливает пропаганду против ВСУ – Жарин
ЗСУ
Видео
Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
Поцеловал меня перед смертью: украинка в 20 лет стала вдовой бойца ВСУ с младенцем на руках
Мальчик до сих пор в больнице: в Польше украинцы насиловали и жестоко избивали трехлетнего сына
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Мальчик до сих пор в больнице: в Польше украинцы насиловали и жестоко избивали трехлетнего сына
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Мальчик до сих пор в больнице: в Польше украинцы насиловали и жестоко избивали трехлетнего сына
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь