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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Мати викликала лікаря з ОLX: в Одесі після вечері овочами з ринку померли 4-річні двійнята

Мати викликала лікаря з ОLX: в Одесі після вечері овочами з ринку померли 4-річні двійнята
Фото: Depositphotos

В Одесі через отруєння невідомою речовиною загинули малолітні двійнята. Мати 4-річного хлопчика та дівчинки стверджує, що це сталося через овочі, куплені на місцевому ринку.

У поліції вже розслідують справу як “нещасний випадок” та “неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником”.

– Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні дітям стало зле і мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло, покликала медичну сестру. Однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала швидку. На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка – у медичному закладі, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

При цьому видання Антикор пише, що мати, яка є переселенкою з Херсону, викликала для двійнят лікаря за оголошенням на ОLX.

Передісторія отруєння дітей

Відомо, що за день до трагедії мама двійнят Олена придбала овочі на відомому одеському ринку. Ввечері жінка погодувала цими овочами дітей, після чого в них почалися болі в животах та блювання. Лікар з сайту оголошень прийшла оглянути двійнят о 13:00 та зробила їм ін’єкцію препарату, дозу якого вираховують, зважаючи на масу тіла.

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Після цього блювота в дітей припинилася, проте вони більше нічого не їли, а пили лише очищену негазовану воду. У ніч проти 14 травня жінка помітила, що син дуже слабкий та рухається з великими зусиллями, тож викликала швидку. На бригаду медиків Олена чекала приблизно 5-7 хв, тримаючи дитину на руках.

Хлопчик перестав дихати за кілька хвилин до приїзду медиків. Лікарі швидкої намагалися реанімувати дитину, однак не змогли її врятувати. Сестру хлопчика у важкому стані доправили до обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом “отруєння невідомою речовиною”. Дівчинка також померла.

Наразі триває низка експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей.

недбалість лікарів, Овочі, Одеса, Отруєння, Смерть
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