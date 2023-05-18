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Освящал военных РФ во время оккупации Изюма. На Харьковщине СБУ задержала клерка УПЦ МП

СБУ
Фото: СБУ

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила клирика УПЦ (МП), который освящал российских военных во время оккупации Изюма, оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

Как выяснили следователи, во время временной оккупации региона клирик добровольно поддержал российских захватчиков и на собственном примере призвал сделать это других местных жителей.

Он публично заявил, что местная религиозная община подчиняется исключительно российской РПЦ.

– В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать гумпомощь на оккупированную часть региона, – говорится в сообщении.

В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения лояльности местного населения к захватчикам.

Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, которые приезжали в захваченный в то время Изюм.

Освящал военных РФ во время оккупации Изюма. На Харьковщине СБУ задержала клерка УПЦ МП

Фото: СБУ

В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных оккупантов.

На основании собранных доказательств клирику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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Освящал военных РФ во время оккупации Изюма. На Харьковщине СБУ задержала клерка УПЦ МП

Источник: СБУ
Изюм, агенти Кремля, СБУ, УПЦ МП, Харьковская область
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