Освящал военных РФ во время оккупации Изюма. На Харьковщине СБУ задержала клерка УПЦ МП

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила клирика УПЦ (МП), который освящал российских военных во время оккупации Изюма, оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

Как выяснили следователи, во время временной оккупации региона клирик добровольно поддержал российских захватчиков и на собственном примере призвал сделать это других местных жителей.

Он публично заявил, что местная религиозная община подчиняется исключительно российской РПЦ.

– В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать гумпомощь на оккупированную часть региона, – говорится в сообщении.

В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения лояльности местного населения к захватчикам.

Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, которые приезжали в захваченный в то время Изюм.

В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных оккупантов.

На основании собранных доказательств клирику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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