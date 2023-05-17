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СБУ разоблачила блогеров и заблокировала камеры в Киеве после публикаций работы ПВО

СБУ разоблачила блогеров и заблокировала камеры в Киеве после публикаций работы ПВО

Правоохранители установили личности людей, которые в ночь на 16 мая во время ракетной атаки РФ Киева снимали работу ПВО и последствия поражения воздушных целей, а затем выкладывали соответствующие материалы в соцсетях. Начато расследование.

Впоследствии этот контент появился на российских интернет-ресурсах.

— Прокуратура еще раз призывает граждан ответственно отнестись к запретам снимать и публиковать видео работы противовоздушной обороны Украины и последствия поражения воздушных целей, поскольку враг может отслеживать такие сообщения и корректировать удары, — информирует Офис генпрокурора.

В СБУ сообщают, что установлены шесть жителей столицы и их местонахождение. У них изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали онлайн-камеры, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.

– По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга “пользователей”, которые выложили видео ночной атаки на Киев в общий доступ в YouTube, — говорится в сообщении.

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СБУ разоблачила блогеров и заблокировала камеры в Киеве после публикаций работы ПВО

По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения). При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ
Блогер, Война в Украине, Повітряні сили України, Російська агресія
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