Освячував військових РФ під час окупації Ізюма. На Харківщині СБУ затримала клерка УПЦ МП

На Харківщині Служба безпеки України викрила клірика УПЦ (МП), який освячував російських військових під час окупації Ізюма, виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Як з’ясували слідчі, під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів.

Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

– У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати гумдопомогу на окуповану частину регіону, – йдеться у повідомленні.

Надалі фігурант використовував російські товари для забезпечення лояльності місцевого населення до загарбників.

Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.

У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених окупантів.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років в’язниці.

Джерело : СБУ

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