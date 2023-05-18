Оккупанты угрожают депортацией украинцам: Генштаб о ситуации в Херсонской области

Российская армия оказывает давление на местных жителей на временно оккупированных территориях Херсонской области, в частности Генического района. Захватчики заставляют граждан Украины получать российские паспорта, угрожая депортацией.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в отдельные населенные пункты Каховского района прибыла живая сила российских войск.

В Генштабе отмечают, что захватчики размещаются не только в свободные дома, но и заселяются туда, где сейчас проживают мирные жители. Людям, которые возмущаются, угрожают выселением.

В последнее время враг усилил контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Херсонском районе. На дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся придирчивые проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется содержимому телефонов.

В то же время авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по району сосредоточения вооружения и военной техники, складу боеприпасов, трем артиллерийским подразделениям на огневой позиции, зенитно-ракетному комплексу, семи станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции оккупантов.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.