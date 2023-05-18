Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупанты угрожают депортацией украинцам: Генштаб о ситуации в Херсонской области

Російські військові
Фото: Минобороны

Российская армия оказывает давление на местных жителей на временно оккупированных территориях Херсонской области, в частности Генического района. Захватчики заставляют граждан Украины получать российские паспорта, угрожая депортацией.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в отдельные населенные пункты Каховского района прибыла живая сила российских войск.

В Генштабе отмечают, что захватчики размещаются не только в свободные дома, но и заселяются туда, где сейчас проживают мирные жители. Людям, которые возмущаются, угрожают выселением.

В последнее время враг усилил контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Херсонском районе. На дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся придирчивые проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется содержимому телефонов.

В то же время авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по району сосредоточения вооружения и военной техники, складу боеприпасов, трем артиллерийским подразделениям на огневой позиции, зенитно-ракетному комплексу, семи станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции оккупантов.

Читайте также
Самые горячие бои – за Бахмут и Марьинку: за сутки на Донбассе произошло 17 боевых столкновений
Українські військові

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Геническ, Паспорт, Херсонская область, Херсонщина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ нужен не мир, а время для нового нападения, мы не имеем права проиграть – Зеленский
Володимир Зеленський
Враг стянул в Бахмут большую часть своих резервов, бои продолжаются – Маляр
Бої на фронті
Норвегия передаст Украине восемь РСЗО большой дальности и три радара Arthur
Оккупанты угрожают депортацией украинцам: Генштаб о ситуации в Херсонской области
Самые горячие бои – за Бахмут и Марьинку: за сутки на Донбассе произошло 17 боевых столкновений
Українські військові
Мировые цены на пшеницу упали после продления зерновой сделки – CNN
Зерно, збір урожаю
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Ужасы плена: история бойца ВСУ, побывавшего в российских застенках
Оккупанты угрожают депортацией украинцам: Генштаб о ситуации в Херсонской области
Прочь серп и молот: в Киеве декоммунизируют щит Родины-матери
Батьківщина мати
С трезубом и байрактарами! Какие вышиванки популярны среди украинцев
вишиванки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)
Оккупанты угрожают депортацией украинцам: Генштаб о ситуации в Херсонской области
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь