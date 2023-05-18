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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ вдарила по Нікополю з важкої артилерії: пошкоджено будинки і лінії електропередач

РФ вдарила по Нікополю з важкої артилерії: пошкоджено будинки і лінії електропередач

Російська армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії. За попередніми даними, обійшлося без жертв внаслідок сьогоднішніх обстрілів, проте є руйнування.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, жертв немає, постраждалих також.

За даними ОВА, через атаку пошкоджені чотири житлові будинки, паркани, лінії електропередач, знищено господарську споруду та ще три понівечено.

РФ вдарила по Нікополю з важкої артилерії: пошкоджено будинки і лінії електропередач

Фото: Дніпропетровська ОВА

В ОВА зазначають, що в інших районах області протягом дня було тихо. Там наголошують, що Сили оборони України знищать ворога, виборовши для української держави довгоочікуваний мир.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Нікополь
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