Взрывы в Киеве, обломки упали в Дарницком и Деснянском районах – все что известно

В Киеве и области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В городе было слышно несколько мощных взрывов.

По всей стране объявлена воздушная тревога.

Обновлено 05:59. Пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было.

Обновлено 05:38. Городской голова сообщает, что в результате падения обломков в Дарницком районе возгорание в гаражном кооперативе и падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно – взрыв также в Деснянском районе. Атака на столицу продолжается.

Обновлено 05:29. “Работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям уточняются. В результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе. Все необходимые службы работают на месте”, – отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Обновлено 05:22. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах.

— Все службы направляются на места. Подробности позже, — отметил он.

Обновлено 05:17. Официальной информации от областной военной администрации нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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