Вибухи у Києві та області – все що відомо
У Києві та області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У місті було чутно кілька потужних вибухів.
По всій країні оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 05:38. Міський голова повідомляє, що внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі загоряння в гаражному кооперативі та падіння уламків іще в кількох місцях. Попередньо – вибух також в Деснянському районі. Атака на столицю триває.
Оновлено 05:29. “Працює ППО. Зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Внаслідок падіння уламків сталось загоряння нежитлової будівлі в Деснянському районі. Усі необхідні служби працюють на місці”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Оновлено 05:22. Міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах.
– Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом, – зазначив він.
Оновлено 05:17. Офіційної інформації від обласної військової адміністрації нема.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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