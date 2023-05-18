Вибухи у Києві та області – все що відомо

У Києві та області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У місті було чутно кілька потужних вибухів.

По всій країні оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 05:38. Міський голова повідомляє, що внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі загоряння в гаражному кооперативі та падіння уламків іще в кількох місцях. Попередньо – вибух також в Деснянському районі. Атака на столицю триває.

Оновлено 05:29. “Працює ППО. Зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Внаслідок падіння уламків сталось загоряння нежитлової будівлі в Деснянському районі. Усі необхідні служби працюють на місці”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено 05:22. Міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах.

– Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом, – зазначив він.

Оновлено 05:17. Офіційної інформації від обласної військової адміністрації нема.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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