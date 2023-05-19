Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Ровно прогремели взрывы: угроза атаки дронами
В Ровно прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины. В области остается угроза атаки дронами.
По данным местных Telegram-каналов, в Ровенской области объявлена воздушная тревога из-за вражеских воздушных целей. Сейчас сигнал опасности раздается по всей Украине.
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