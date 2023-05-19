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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Ровно прогремели взрывы: угроза атаки дронами

Вибух
Фото: Факты ICTV

В Ровно прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины. В области остается угроза атаки дронами.

По данным местных Telegram-каналов, в Ровенской области объявлена воздушная тревога из-за вражеских воздушных целей. Сейчас сигнал опасности раздается по всей Украине.

Взрывы в Ровно 19 мая 2023 — что известно о взрывах в Ровно

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Война в Украине, Взрыв, Ровно, Ровенская область, Ривненщина
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