В Ровно прогремели взрывы: угроза атаки дронами

В Ровно прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины. В области остается угроза атаки дронами.

По данным местных Telegram-каналов, в Ровенской области объявлена воздушная тревога из-за вражеских воздушных целей. Сейчас сигнал опасности раздается по всей Украине.

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