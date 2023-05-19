У Рівному пролунали вибухи: загроза атаки дронами

У Рівному прогриміли вибухи під час масштабної повітряної тривоги на території України. В області залишається загроза атаки дронами.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Рівненській області оголошено повітряну тривогу через ворожі повітряні цілі. Наразі сигнал небезпеки лунає по всій України.

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