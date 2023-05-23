РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые

Сегодня российская авиация нанесла авиаракетный удар по Авдеевке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, по меньшей мере два человека ранены, частично разрушена многоэтажка.

Павел Кириленко отметил, что российские оккупационные войска продолжают системно и методично разрушать город. Авдеевка с 2014 года стойко выдерживает рашистское нашествие.

Сейчас оккупанты прибегают к тактике выжженной земли.

Глава ОВА заявил, что сейчас в Авдеевке остается более 1700 человек — они ежедневно подвергают себя смертельной опасности.

Павел Кириленко в очередной раз призвал людей эвакуироваться — возможности и средства для этого есть.

Фото: Павел Кириленко

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