Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Происшествия Срочно
Срочно
Марта Бондаренко, редактор ленты

РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые

РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые

Сегодня российская авиация нанесла авиаракетный удар по Авдеевке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, по меньшей мере два человека ранены, частично разрушена многоэтажка.

Павел Кириленко отметил, что российские оккупационные войска продолжают системно и методично разрушать город. Авдеевка с 2014 года стойко выдерживает рашистское нашествие.

Сейчас оккупанты прибегают к тактике выжженной земли.

РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые

Глава ОВА заявил, что сейчас в Авдеевке остается более 1700 человек — они ежедневно подвергают себя смертельной опасности.

Павел Кириленко в очередной раз призвал людей эвакуироваться — возможности и средства для этого есть.

Читайте также
В Марьинке были жесткие бои, РФ пытается захватить Авдеевку — Маляр
Українські військові

Фото: Павел Кириленко

Авдеевка, Война в Украине, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Бьют на 500 км и имеют комбинированную систему наведения: характеристики ракеты Taurus
Крилата ракета Taurus
На что способен советский крокодил Ми-24: технические характеристики и мнение эксперта
Гелікоптер Мі-24
Боится кровавого разгрома: Череватый о заявлениях Пригожина по Бахмуту
Бахмут
В Украине приняли решение о создании Корпуса морской пехоты
Морська піхота - берети
В РДК анонсировали “освобождение” Курска, Брянска и Белгорода
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
Видео
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (22.05.2023)
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (22.05.2023)
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
Газовые хранилища будут наполнены! Укртрансгаз готовится к отопительному сезону 2023
РФ обстреляла ракетами Авдеевку: разрушена многоэтажка, есть раненые
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь