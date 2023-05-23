РФ обстріляла ракетами Авдіївку: зруйнована багатоповерхівка, є поранені

Сьогодні російська авіація завдала авіаракетного удару по Авдіївці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, щонайменше двоє людей поранені, частково зруйновано багатоповерхівку.

Павло Кириленко наголосив, що російські окупаційні війська продовжують системно і методично руйнувати місто. Авдіївка з 2014 року стійко витримує рашистську навалу.

Зараз окупанти вдаються до тактики випаленої землі.

Очільник ОВА заявив, що зараз в Авдіївці залишається понад 1700 осіб – вони щоденно наражають себе на смертельну небезпеку.

Павло Кириленко вчергове закликав людей евакуюватися – можливості й засоби для цього є.

Фото: Павло Кириленко

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