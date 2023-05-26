Могли украсть на авто: на Харьковщине уже третьи сутки ищут 2-летнюю девочку

На Харьковщине в селе Скрипаи уже третьи сутки продолжаются поиски двухлетней Виолетты Мужечук. На поиск девочки ориентированы все полицейские наряды.

Об этом сообщают в Нацполиции Харьковской области.

— Третьи сутки подряд полицейские, волонтеры, работники ГСЧС и жители громады прочесывают местность, осматривают дома и двор жителей села, заброшенные здания, луга, водоемы, лес. Всего к поискам привлечены более 300 человек, — говорится в сообщении.

В общественных местах размещении приметы девочки — рост 90-110 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, голубые глаза. Отмечается, что девочка была одета в красную кофту и белые брюки, особых примет не имеет, боится автомобилей.

— Чем больше времени проходит, тем меньше шансов найти ребенка живым. Поэтому мы в первые дни привлекали квадрокоптеры с тепловизорами. Работаем до последнего, — отмечают полицейские.

Мать девочки считает, что ребенка украли, ведь в тот день соседи слышали, как по их улице проехала машина, а здесь они ездят редко.

– Я вышла, а ее нет нигде. Я по соседям, я в центре, я по туалетам. Ему 2,5 года, я говорю: “Где Виолетта? Виолетту забрали?”. Я спрашиваю: “Виолетту забрали на машине?” Он говорит, что да, – рассказывает женщина.

Номера для тех, кто владеет любой информацией о пропавшей девочке:

102;

+380503055233 – дежурный ОП №2 Чугуевского РУП;

(057)7308300, +380684739530 – дежурные части УКР и ГУНП в Харьковской области;

+380675411000 – заместитель начальника УКР ГУНП в Харьковской области Бойко Олег Петрович.

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