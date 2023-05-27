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Юлия Захарченко, редактор ленты

Есть задымление со стороны железнодорожного вокзала: что известно о взрывах в Мариуполе

Есть задымление со стороны железнодорожного вокзала: что известно о взрывах в Мариуполе
Фото: Факты ICTV

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремело по меньшей мере три мощных взрыва.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на собственные источники.

Андрющенко рассказал, что жители Мариуполя услышали по меньшей мере три мощных взрыва.

По предварительным данным, один из них — сработала российская противовоздушная оборона со стороны Никольского.

Однако, скорее всего, есть и попадание, поскольку зафиксировано задымление в Мариуполе со стороны железнодорожного вокзала.

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Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Залізниця, Мариуполь
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