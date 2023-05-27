Есть задымление со стороны железнодорожного вокзала: что известно о взрывах в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремело по меньшей мере три мощных взрыва.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на собственные источники.

Андрющенко рассказал, что жители Мариуполя услышали по меньшей мере три мощных взрыва.

По предварительным данным, один из них — сработала российская противовоздушная оборона со стороны Никольского.

Однако, скорее всего, есть и попадание, поскольку зафиксировано задымление в Мариуполе со стороны железнодорожного вокзала.

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