РФ реализовывает провокацию с химическим оружием в Запорожской области – ГУР

Специальные службы Российской Федерации начали воплощать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, цель РФ — сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины, поэтому российские оккупанты 27 мая 2023 года начали реализовывать провокацию.

В ГУР отметили, что реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии.

— Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины, — говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки уверяют, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с оккупационными войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки российских спецслужб не способны повлиять на дальнейший ход событий на фронте.

Вечером 26 мая в оккупированном Энергодаре Запорожской области отключили электричество и не работает мобильная связь. В этом городе расположена Запорожская атомная электростанция. Российские оккупанты превратили энергоблоки ЗАЭС в логистические и военные базы, сообщало ГУР.

А перед этим представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что оккупанты собираются сделать имитацию удара по объектам Запорожской АЭС и в дальнейшем обвинить Украину.

Источник : Минобороны

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.