РФ реализовывает провокацию с химическим оружием в Запорожской области – ГУР
Специальные службы Российской Федерации начали воплощать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, цель РФ — сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины, поэтому российские оккупанты 27 мая 2023 года начали реализовывать провокацию.
В ГУР отметили, что реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии.
— Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины, — говорится в сообщении.
В Главном управлении разведки уверяют, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с оккупационными войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки российских спецслужб не способны повлиять на дальнейший ход событий на фронте.
Вечером 26 мая в оккупированном Энергодаре Запорожской области отключили электричество и не работает мобильная связь. В этом городе расположена Запорожская атомная электростанция. Российские оккупанты превратили энергоблоки ЗАЭС в логистические и военные базы, сообщало ГУР.
А перед этим представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что оккупанты собираются сделать имитацию удара по объектам Запорожской АЭС и в дальнейшем обвинить Украину.