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Илья Нежигай, редактор ленты

Под Киевом слышны звуки взрывов — на город летят БПлА

Робота ППО

В Киевской области прогремели взрывы.

Перед этим в области и Киеве была объявлена воздушная тревога.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, слышно работу ПВО.

— В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — говорится в сообщении.

В то же время в Киевской ОВА предупредили, что существует угроза применения дронов со стороны России.

— Угроза применения врагом БПлА. Силы ПВО уже работают! Придерживайтесь информационной тишины — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — сообщили в КОВА.

Около 5 утра 28 мая стало известно о новых взрывах на территории области, о чем сообщали местные жители и Telegram-каналы.

Кроме Киева воздушная тревога была объявлена также и в других областях Украины. На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно просмотреть регионы, где звучат сирены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Киевская область
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