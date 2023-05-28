Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА

В Київській області пролунали вибухи.

Перед цим в області та Києві була оголошена повітряна тривога.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, чутно роботу ППО.

– В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

Водночас у Київській ОВА попередили, що існує загроза застосування дронів з боку Росії.

– Загроза застосування ворогом БПлА. Сили ППО вже працюють! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, – повідомили в КОВА.

Крім Києва повітряна тривога була оголошена також і в інших областях України. На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути регіони, де лунають сирени.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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