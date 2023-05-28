В Киеве в результате атаки дронов есть погибший. Отбито две волны БПлА

Взрывы прогремели в украинской столице — Киеве. Сообщается о серии мощных взрывов, которые слышно в ряде районов столицы.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации и мэр Виталий Кличко.

Сначала в КГВА сообщили, что над городом работает ПВО. Впоследствии мэр добавил, что взрывы раздаются со стороны Житомирского направления.

Кличко предупредил, что Россия осуществляет массированную атаку беспилотников на Киев.

— На Киев идет следующая волна БПЛА. Службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях. Атака массированная, — написал он.

Городской голова добавил, что было уничтожено уже несколько десятков дронов.

— Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, двигавшихся на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной, — сообщил он.

Новую волну дронов, о которой предупреждал, Кличко, встретила работа ПВО в Киеве, сообщили в КГВА. Кличко добавил, что группы вражеских беспилотников движутся в сторону Киева сразу с нескольких направлений.

— Группы БПЛА движутся на Киев со стороны Вышгородского района (Иванкова) и с юга области. Часть дронов уже пересекла админграницу области. На Вышгородщине уже работает ПВО, — сообщил Виталий Кличко.

В 3:55 мэр Киева сообщил, что отбоя тревоги в столице еще нет, поэтому киевлянам следует находиться в укрытиях. Уже в 4:05 в КГВА сообщили о работе ПВО.

— Движение группы БПЛА зафиксировано еще с Обуховского направления, — добавил он.

Печерский район

В КГГА сообщили, что в Печерском районе столицы, по предварительной информации, в результате падения обломков загорелась крыша дома. Это подтвердил и мэр.

— В Печерском районе пожар на крыше 9-ти этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место, — сообщил он.

Соломенский район

Кличко подтвердил взрывы в Соломенском районе и гибель человека.

— В Соломенском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35-ти лет. И погиб 41-летний мужчина, — написал он.

Впоследствии городской голова заявил, что в результате падения обломков БПлА в районе, было попадание в 7-этажное нежилое здание.

— Произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Спасатели работают на месте, — сообщил он.

Относительно последствий, Кличко впоследствии сообщил, что в Соломенском районе обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания.

Голосеевский район

По данным КГВА, в Голосеевском районе обломки упали на несколько объектов.

— Пострадавшие: 1 человек ранен (травмы нижних конечностей), 1 человек погиб, — сообщили в КГВА.

Также упали обломки, в результате чего произошло возгорание крыши ТРЦ и пожар на территории строительства.

Впоследствии Кличко сообщил, что службы выехали на вызов с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе и приступили к его ликвидации.

В 4:39 Кличко уточнил информацию о пожаре.

— В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 м.кв. Разрушение строительных конструкций — на общей площади 1000 м.кв. Спасатели работают с привлечением новейших средств и технологий, — написал он.

Позже мэр столицы добавил, что в Голосеевском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА, горит крыша здания трехэтажного складского помещения.

В КГВА уточнили, что в результате попадания обломков в 7-этажное нежилое здание произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже.

Предварительная информация о падении обломков на территории АЗС не подтвердилась.

Не указывается, падение обломков на территорию строительства, территорию предприятия и на складские помещения это один объект, или разные.

Информация о пострадавших и масштабах возгорания уточняется.

Дарницкий район

Как сообщили в КГВА, в результате попадания осколков в Дарницком районе Киева, в одном из магазинов были выбиты стекла и повреждены двери.

Информация о пострадавших уточняется.

Святошинский район

Мэр подтвердил, что около 2:30 в Святошинском районе Киева работало ПВО.

Оболонский район

В 4:12 Кличко сообщил, что над Оболонским районом была сбита вражеская цель силами ПВО.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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