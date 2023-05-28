У Києві внаслідок атаки дронів є загиблий. Відбито дві хвилі БПлА

Вибухи прогриміли в українській столиці – Києві. Повідомляється про серію потужних вибухів, які чути в низці районів столиці.

Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації та мер Віталій Кличко.

Спочатку в КМВА повідомили, що над містом працює ППО. Згодом мер додав, що вибухи лунають з боку Житомирського напрямку.

Кличко попередив, що Росія здійснює масовану атаку безпілотників на Київ.

– На Київ іде наступна хвиля БПЛА. Служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях. Атака масована, – написав він.

Міський голова додав, що було знищено вже кілька десятків дронів.

– Сили ППО знищили вже понад 20 БПЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів. Залишайтеся в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною, – повідомив він.

Нову хвилю дронів, про яку попереджав, Кличко, зустріла робота ППО у Києві, повідомили в КМВА. Кличко додав, що групи ворожих безпілотників рухаються в бік Києва одразу з кількох напрямків.

– Групи БПЛА рухаються на Київ зі сторони Вишгородського району (Іванкова) та з півдня області. Частина дронів вже перетнула адмінкордон області. На Вишгородщині вже працює ППО, – повідомив Віталій Кличко.

О 3:55 мер Києва повідомив, що відбою тривоги у столиці ще немає, тому киянам слід перебувати в укриттях. Вже о 4:05 у КМВА повідомили про роботу ППО.

– Рух групи БПЛА зафіксований ще з Обухівського напрямку, – додав він.

Печерський район

У КМВА повідомили, що в Печерському районі столиці, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків загорівся дах будинку. Це підтвердив і мер.

– В Печерському районі пожежа на даху 9-ти поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце, – повідомив він.

Солом’янський район

Кличко підтвердив вибухи у Солом’янському районі та загибель людини.

– У Солом’янському районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35-ти років. Та загинув 41-річний чоловік, – написав він.

Згодом міський голова заявив, що внаслідок падіння уламків БПлА в районі, було влучання в 7-поверхову нежитлову будівлю.

– Сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Рятувальники працюють на місці, – повідомив він.

Щодо наслідків, Кличко згодом повідомив, що у Соломʼянському районі уламком дрону пошкоджений 3-й поверх 7 поверхової будівлі.

Святошинський район

Мер підтвердив, що у Святошинському районі Києва працює ППО.

Голосіївський район

За даними КМВА, в Голосіївському районі уламки впали на декілька об’єктів.

– Постраждалі: 1 особа поранено (травми нижніх кінцівок), 1 особа загинула, – повідомили в КМВА.

Також впали уламки, внаслідок чого відбулось займання даху ТРЦ та пожежа на території будівництва.

Згодом Кличко повідомив, що служби виїхали на виклик з повідомленням про пожежу на підприємстві в Голосіївському районі. У КМВА також повідомили про падіння уламків на території підприємства сталася пожежа. На підприємстві, повідомив Кличко, рятувальники почали ліквідацію пожежі.

Пізніше мер столиці додав, що у Голосіївському районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА, горить дах будівлі триповерхового складського приміщення.

У КМВА уточнили, що внаслідок влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі.

Попередня інформація щодо падіння уламків на території АЗС не підтвердилася.

Не вказується, чи падіння уламків на територію будівництва, територію підприємства та на складські приміщення це один об’єкт, чи різні.

Інформація щодо потерпілих та масштабів загоряння уточнюється.

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