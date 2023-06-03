Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец

Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец
Фото: Pexels

В Польше погиб 17-летний гражданин Украины, попав под поезд в Стерковице вблизи Бжеска. Трагедия произошла в ночь на субботу, 3 июня.

По данным польских изданий, украинский подросток попал под поезд Краков — Тарнув.

— Это был поезд Краков — Тарнув. Смертельное происшествие произошло около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины, — сообщила пресс-офицер полиции Бжеска Эвелина Буда.

Она добавила, что сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, которое произошло в ночь с пятницы на субботу. На месте трагедии работал местный прокурор.

Читайте также
Выпал с балкона пансионата: в Польше погиб 6-летний мальчик из Украины
медичний вертоліт у польщі

Источник: RMF24

Польша, потяги, Смерть, Украина-Польша, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Индии столкнулись три поезда: погибли 260 человек и почти тысяча ранены
потяг в Індії
Жуткая находка: в Мексике из ущелья достали 45 сумок с человеческими телами
Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец
В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших
Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец
Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек – СМИ
стрілянина в Одесі
Определили график учений: Польша и Нидерланды помогут подготовить пилотов для F-16
Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь