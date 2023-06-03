Попал под поезд: в Польше погиб 17-летний украинец
В Польше погиб 17-летний гражданин Украины, попав под поезд в Стерковице вблизи Бжеска. Трагедия произошла в ночь на субботу, 3 июня.
По данным польских изданий, украинский подросток попал под поезд Краков — Тарнув.
— Это был поезд Краков — Тарнув. Смертельное происшествие произошло около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины, — сообщила пресс-офицер полиции Бжеска Эвелина Буда.
Она добавила, что сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, которое произошло в ночь с пятницы на субботу. На месте трагедии работал местный прокурор.
Источник: RMF24
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