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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Потрапив під потяг: у Польщі загинув 17-річний українець

Потрапив під потяг: у Польщі загинув 17-річний українець
Фото: Pexels

У Польщі загинув 17-річний громадянин України, потрапивши під потяг у Стерковіці поблизу Бжеська. Трагедія сталася у ніч на суботу, 3 червня.

За даними польських видань, український підліток потрапив під потяг Краків – Тарнув.

– Це був потяг Краків – Тарнув. Смертельна подія сталася близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України, – повідомила пресофіцер поліції Бжеська Евеліна Буда.

Вона додала, що наразі поліція з’ясовує причини та обставини події, яка сталася в ніч з п’ятниці на суботу. На місці трагедії працював місцевий прокурор.

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Джерело: RMF24

Польща, потяги, Смерть, Україна-Польща, Українці
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