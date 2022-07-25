Июль, 25 в 13:26

В польском селе Щава трагически погиб 6-летний ребенок из Украины.

Об этом сообщило издание InPoland. 23 июля около 15.30 в Щаве (Малопольское воеводство) с балкона одного из пансионатов на втором этаже выпал 6-летний мальчик.

По словам Бартоша Издебского из Главного управления полиции в Кракове, ребенок, являющийся гражданином Украины, выпал с балкона второго этажа здания и упал на твердую поверхность.

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На место очевидцы сразу вызвали вертолет Польской медицинской авиаспасательной службы.

До прибытия сановации на месте работали медики, они пытались реанимировать ребенка, но безрезультатно. До прибытия вертолета врачи констатировали смерть мальчика.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства трагедии. На месте происшествия работали прокурор, следственно-оперативная группа полиции и криминалист.

Напомним, что недавно в Польше во время задержания городской охраной скончался 21-летний украинец. Охранники сняли его с трамвайных рельсов, на которые он лег.

Источник: InPoland