Во время тревоги взрывы прогремели в Кропивницком

Во время воздушной тревоги в Кропивницком были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Кроме того, также сообщалось о взрывах в Кировоградской области.

Власти региона или военные пока не комментировали информацию о взрывах.

Посмотреть, где сейчас была объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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