Во время тревоги взрывы прогремели в Кропивницком
Во время воздушной тревоги в Кропивницком были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Кроме того, также сообщалось о взрывах в Кировоградской области.
Власти региона или военные пока не комментировали информацию о взрывах.
Посмотреть, где сейчас была объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов