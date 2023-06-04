Під час тривоги вибухи пролунали у Кропивницькому
Під час повітряної тривоги у Кропивницькому було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Крім того, також повідомлялось про вибухи у Кіровоградській області.
Влада регіону чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи.
Переглянути, де наразі була оголошена тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов