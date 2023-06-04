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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під час тривоги вибухи пролунали у Кропивницькому

Під час тривоги вибухи пролунали у Кропивницькому
Фото: Depositphotos

Під час повітряної тривоги у Кропивницькому було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Крім того, також повідомлялось про вибухи у Кіровоградській області.

Влада регіону чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи.

Переглянути, де наразі була оголошена тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, вибух у Кропивницькому, Кіровоградська область, Кропивницький
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