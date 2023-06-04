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Бедрак Виктория, редактор ленты

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв — Федоров

Вибухи в Мелітополі 25 травня 2023

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

— Бавовна продолжается. Мощный взрыв в Мелитополе. Выясняем, что произошло, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Иван Федоров рассказал, что вчера, 3 июня, возле Мелитополя в районе села Обильное была уничтожена вражеская группировка, которая располагалась на территории промышленного предприятия, производящего минометы.

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Источник: Иван Федоров

Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь
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