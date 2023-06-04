Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв — Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
— Бавовна продолжается. Мощный взрыв в Мелитополе. Выясняем, что произошло, — говорится в сообщении.
Ранее мэр Иван Федоров рассказал, что вчера, 3 июня, возле Мелитополя в районе села Обильное была уничтожена вражеская группировка, которая располагалась на территории промышленного предприятия, производящего минометы.
Источник: Иван Федоров
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