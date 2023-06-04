Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух – Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
– Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі. З’ясовуємо, що сталося, – йдеться у повідомленні.
Раніше мер Іван Федоров розповів, що вчора, 3 червня, біля Мелітополя в районі села Обільне було знищено вороже угруповання, яке розташовувалося на території промислового підприємства, що виготовляє міномети.
Джерело: Іван Федоров
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