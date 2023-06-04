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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух – Федоров

Вибухи в Мелітополі 25 травня 2023

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

– Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі. З’ясовуємо, що сталося, – йдеться у повідомленні.

Раніше мер Іван Федоров розповів, що вчора, 3 червня, біля Мелітополя в районі села Обільне було знищено вороже угруповання, яке розташовувалося на території промислового підприємства, що виготовляє міномети.

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Росгвардія

Джерело: Іван Федоров

Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
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