У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух – Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

– Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі. З’ясовуємо, що сталося, – йдеться у повідомленні.

Раніше мер Іван Федоров розповів, що вчора, 3 червня, біля Мелітополя в районі села Обільне було знищено вороже угруповання, яке розташовувалося на території промислового підприємства, що виготовляє міномети.

Джерело: Іван Федоров

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.