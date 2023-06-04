Ее звали Лиза. Ей было всего 2 года – Лысак об убитом в пригороде Днепра ребенке
Девочка, которую ночью 4 июня достали из-под завалов дома в Подгородненской общине Днепропетровской области, звали Лиза.
Имя погибшего ребенка сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
– Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка, – рассказывает об убитой россиянами малышке руководитель области.
В момент, когда оккупанты попали ракетой во двор дома, ребенок вместе с мамой был дома.
Обе оказались под завалами.
Отец, прибежав с работы к разрушенному дому, неистово кричал от горя и сразу же бросился помогать спасателям.
Сначала из-под руин достали мать девочки Наталью и увезли в реанимацию.
Тело девочки нашли около трех утра 4 июня.
Сейчас на месте ракетного удара продолжают ликвидировать последствия и собирают обращения от жителей пострадавших жилищ.
К работам привлечены все службы.
Место преступления россиян в Подгородненской общине посетила также вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Лысак
Фото: София Богуцкая
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