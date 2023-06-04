Ее звали Лиза. Ей было всего 2 года – Лысак об убитом в пригороде Днепра ребенке

Девочка, которую ночью 4 июня достали из-под завалов дома в Подгородненской общине Днепропетровской области, звали Лиза.

Имя погибшего ребенка сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

– Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка, – рассказывает об убитой россиянами малышке руководитель области.

В момент, когда оккупанты попали ракетой во двор дома, ребенок вместе с мамой был дома.

Обе оказались под завалами.

Отец, прибежав с работы к разрушенному дому, неистово кричал от горя и сразу же бросился помогать спасателям.

Сначала из-под руин достали мать девочки Наталью и увезли в реанимацию.

Тело девочки нашли около трех утра 4 июня.

Сейчас на месте ракетного удара продолжают ликвидировать последствия и собирают обращения от жителей пострадавших жилищ.

К работам привлечены все службы.

Место преступления россиян в Подгородненской общине посетила также вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Лысак

Фото: София Богуцкая

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