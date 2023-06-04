Її звали Ліза. Їй було лише 2 роки – Лисак про вбиту в передмісті Дніпра дитину
Дівчинку, яку вночі 4 червня дістали з-під завалів будинку в Підгородненській громаді Дніпропетровської області, звали Ліза.
Ім’я загиблої дитини повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
– Її звали Ліза. Їй було лише два роки. Весела й життєрадісна дівчинка, – розповідає про вбиту росіянами малечу очільник області.
У момент, коли окупанти поцілили ракетою в подвір’я будинку, дитина разом із мамою була вдома.
Обидві опинилися під завалами.
Батько, прибігши з роботи до зруйнованого будинку, несамовито кричав від горя та відразу ж кинувся допомагати рятувальникам.
Спочатку з-під руїн дістали матір дівчинки Наталію та повезли до реанімації.
Тіло дівчинки знайшли близько третьої ранку 4 червня.
Зараз на місці ракетного удару продовжують ліквідовувати наслідки та збирають звернення від мешканців постраждалих осель.
До робіт залучені всі служби.
Місце злочину росіян у Підгородненській громаді відвідала також віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Лисак
Фото: Софія Богуцька
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