Її звали Ліза. Їй було лише 2 роки – Лисак про вбиту в передмісті Дніпра дитину

Дівчинку, яку вночі 4 червня дістали з-під завалів будинку в Підгородненській громаді Дніпропетровської області, звали Ліза.

Ім’я загиблої дитини повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

– Її звали Ліза. Їй було лише два роки. Весела й життєрадісна дівчинка, – розповідає про вбиту росіянами малечу очільник області.

У момент, коли окупанти поцілили ракетою в подвір’я будинку, дитина разом із мамою була вдома.

Обидві опинилися під завалами.

Батько, прибігши з роботи до зруйнованого будинку, несамовито кричав від горя та відразу ж кинувся допомагати рятувальникам.

Спочатку з-під руїн дістали матір дівчинки Наталію та повезли до реанімації.

Тіло дівчинки знайшли близько третьої ранку 4 червня.

Зараз на місці ракетного удару продовжують ліквідовувати наслідки та збирають звернення від мешканців постраждалих осель.

До робіт залучені всі служби.

Місце злочину росіян у Підгородненській громаді відвідала також віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Софія Богуцька

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