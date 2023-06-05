Масштабна спецоперація. СБУ знешкодила групу агентів ФСБ у трьох регіонах України

Служба безпеки провела масштабну спецоперацію у декількох областях України та затримала трьох учасників агентурної мережі ФСБ, а також слідчі встановили особу їх російського куратора.

За завданням спецслужби РФ зловмисники шпигували за так званими “центрами прийняття рішень”. Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України.

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до $550 на власні картки. Сума залежала від терміновості та якості виконаної роботи.

Так, на Вінниччині затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього ворожий агент проводив фото- та відеознімання українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

У Дніпропетровській області викрито агента ФСБ із позивним Грім. Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті.

Для збору розвідінформації він діяв “за легендою” безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

В Одесі затримано учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Щоб одержати ці відомості, він намагався втемну використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців.

Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Джерело : СБУ

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