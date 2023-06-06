Сейчас угрозы подтопления нет: Сенкевич о ситуации в Николаеве

Уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см. Однако пока угрозы подтопления из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции нет.

Об этом заявил городской глава Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на оперативную информацию.

— По состоянию на 14:00 уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см. Хорошая новость: в течение часа, то есть до 15:00, изменений не произошло, — отметил мэр.

Он отмечает, что в Николаеве следят за дальнейшей ситуацией, которая может меняться из-за подрыва Каховской ГЭС. Сейчас угрозы подтопления нет, уверяет мэр Сенкевич.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.