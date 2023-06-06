Юлия Захарченко, редактор ленты
Сейчас угрозы подтопления нет: Сенкевич о ситуации в Николаеве
Уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см. Однако пока угрозы подтопления из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции нет.
Об этом заявил городской глава Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на оперативную информацию.
— По состоянию на 14:00 уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см. Хорошая новость: в течение часа, то есть до 15:00, изменений не произошло, — отметил мэр.
Он отмечает, что в Николаеве следят за дальнейшей ситуацией, которая может меняться из-за подрыва Каховской ГЭС. Сейчас угрозы подтопления нет, уверяет мэр Сенкевич.
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