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Юлия Захарченко, редактор ленты

Сейчас угрозы подтопления нет: Сенкевич о ситуации в Николаеве

Сейчас угрозы подтопления нет: Сенкевич о ситуации в Николаеве
Фото: УНИАН

Уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см. Однако пока угрозы подтопления из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции нет.

Об этом заявил городской глава Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на оперативную информацию.

— По состоянию на 14:00 уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см. Хорошая новость: в течение часа, то есть до 15:00, изменений не произошло, — отметил мэр.

Он отмечает, что в Николаеве следят за дальнейшей ситуацией, которая может меняться из-за подрыва Каховской ГЭС. Сейчас угрозы подтопления нет, уверяет мэр Сенкевич.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, Николаев, Николаевская область
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