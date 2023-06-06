Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Нині загрози підтоплення немає: Сєнкевич про ситуацію у Миколаєві
Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см. Проте наразі загрози підтоплення через підрив Каховської гідроелектростанції немає.
Про це заявив міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич із посиланням на оперативну інформацію.
– Станом на 14:00 рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см. Хороша новина: протягом години, тобто до 15:00, змін не відбулося, – зазначив мер.
Він зазначає, що у Миколаєві стежать за подальшою ситуацією, яка може змінюватися через підрив Каховської ГЕС. Наразі загрози підтоплення немає, запевняє мер Сєнкевич.
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