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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Нині загрози підтоплення немає: Сєнкевич про ситуацію у Миколаєві

Нині загрози підтоплення немає: Сєнкевич про ситуацію у Миколаєві
Фото: УНІАН

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см. Проте наразі загрози підтоплення через підрив Каховської гідроелектростанції немає.

Про це заявив міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич із посиланням на оперативну інформацію.

– Станом на 14:00 рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см. Хороша новина: протягом години, тобто до 15:00, змін не відбулося, – зазначив мер.

Він зазначає, що у Миколаєві стежать за подальшою ситуацією, яка може змінюватися через підрив Каховської ГЕС. Наразі загрози підтоплення немає, запевняє мер Сєнкевич.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Миколаїв, Миколаївська область
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