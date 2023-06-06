В пруду на ЗАЭС удерживается уровень воды, который был до подрыва плотины Каховской ГЭС – Котин

Снижение уровня воды в Каховском водохранилище напрямую не влияет на снижение уровня воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил президент Государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом Петр Котин. По его словам, сейчас удерживается нормальный уровень воды.

— В самом пруду на ЗАЭС и в так называемых чашах бассейнов удерживается нормальный уровень воды, который в них был и до подрыва плотины Каховской ГЭС, — утверждает Котин.

Если вода в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции будет опускаться, тогда ее нужно будет добавлять. Президент НАЭК Энергоатома рассказал, что есть определенные алгоритмы, как это делать.

— С сентября 2022 года энергоблоки ЗАЭС не работают, поэтому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит, и пока не было необходимости его подпитывать. Если в Каховском водохранилище вообще не будет воды, проект предусматривает меры его подпитки. Одним из последних является использование подземной воды из скважин на площадке ЗАЭС, — поделился Котин.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.