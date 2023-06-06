У Криму почалися проблеми з водопостачанням після підриву Каховської ГЕС

У тимчасово окупованому Криму вже почалися проблеми з водопостачанням через підрив військами РФ дамби Каховської ГЕС.

За даними Telegram-каналу Кримські Партизани, без води, зокрема, залишилася Керч. Місцеві кремлівські маріонетки склали графіки підвозу води у різні райони міста на середу, 7 червня.

Є інформація, що в деяких районах Євпаторії відключать воду і закликають місцевих мешканців зробити запаси.

Крім того, жителі тимчасово захопленого РФ півострова скаржаться на бруд та іржу у водопровідній воді.

Тим часом гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив, що загрози підтоплення на півострові немає, але є ризик, що Північно-Кримський канал мілітиме. Кремлівська маріонетка намагається запевнити, що запасів води в Криму нібито достатньо, а водосховища заповнені. Такі ж заяви поширили і в Кремлі.

Тим часом у мережі з’явився відеозапис, на якому можна помітити падіння рівня води в Північно-Кримському каналі. Саме через нього відбувається водопостачання до окупованого Криму.

Після окупації півострова Росією в 2014 році українська влада перекрила Північно-Кримський канал. Проте після повномасштабного вторгнення у 2022 році війська РФ захопили його гідротехнічні споруди, які регулювали водопостачання з Каховського водосховища в напрямку Криму. Окупанти зруйнували тимчасову дамбу, щоб поновити водопостачання на півострів.

Як наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, що руйнування дамби Каховської ГЕС може залишити Крим без питної води.

– Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери, – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

А генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону Єдині новини спрогнозував, що Північно-Кримський канал обміліє після підриву ГЕС. Таким чином він відповів на запитання, чи може Крим залишитися без води.

– Звичайно, залишиться (без води, – Ред.). У Каховському водосховищі не буде води, звичайно, що (і в каналі, – Ред.) не буде води, – зазначив він.

Сирота додав, що після звільнення півдня України потрібно буде комплексно вирішувати це питання для Херсона та Криму.

Як відомо, в ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що створило загрозу затоплення для десятків населених пунктів по обидва боки Дніпра.

За оцінками Укренерго, ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Джерело : Медуза

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