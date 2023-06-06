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РФ обстреляла Харьков ракетами С-300: попадания в Слободском и Шевченковском районах

РФ обстреляла Харьков ракетами С-300: попадания в Слободском и Шевченковском районах
Фото: Факты ICTV

Российские войска обстреливают Харьков и Харьковскую область ракетами. Прозвучала серия мощных взрывов.

Обновлено 6 июня о 00:05. Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно, РФ наносила удары ракетами С-300. На эту минуту информации о пострадавших не поступало.

Информация уточняется, профильные службы работают на местах попаданий, сообщает Харьковская ОВА.

Обновлено 5 июня в 23:30. В регионе объявлен сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает полиция Харьковской области. Информацию подтвердил городской глава Харькова Игорь Терехов.

В частности, Харьков находится под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы — по меньшей мере прозвучало несколько, рассказал мэр.

По предварительной информации, российские войска наносят удары по Харьковской области из ракетных комплексов С-300.

В Нацполиции призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях или раненых нужно сообщать только на спецлинию 102.

Взрывы в Харькове и области 5 июня 2023 — что известно о взрывах в Харькове и области

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Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, ракетний удар, Харьков, Харьковская область
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