РФ обстріляла Харків ракетами С-300: влучання у Слобідському та Шевченківському районах

Російські війська обстрілюють Харків і Харківську область ракетами. Пролунала серія потужних вибухів.

Оновлено 6 червня о 00:05. Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо, РФ завдавала ударів ракетами С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило.

Інформація уточнюється, профільні служби працюють на місцях влучань, повідомляє Харківська ОВА.

Оновлено 5 червня о 23:30. У регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляє поліція Харківської області. Інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, Харків перебуває під ракетним ударом. Містяни чують вибухи – щонайменше пролунало кілька, розповів мер.

За попередньою інформацією, російські війська завдають ударів по Харківській області з ракетних комплексів С-300.

У Нацполіції закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування чи поранених потрібно повідомляти лише на спецлінію 102.

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