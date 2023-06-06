В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов

В Купянском районе Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

Обновлено 6 июня о 00:10. Трубопровод с аммиаком был поврежден неподалеку Масютовки, сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.

— Это может быть до 134 тонн аммиака, облако может разнести на расстояние до 2,5 км, — рассказал он.

Он отметил, что объемы утечки пока устанавливают. Сейчас есть только предварительная информация. По его словам, по состоянию на 22:30, нет угрозы для населенных пунктов, подконтрольных Украине.

Обновлено 5 июня в 23:10. По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте происшествия, угрозы распространения опасных веществ в Купянской громаде нет.

В более приближенных к границе с РФ населенных пунктах Кучеровке, Синьковке, Петропавловке продолжаются замеры.

Глава ОВА Олег Синегубов призывает граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. На данный момент ситуация контролируемая.

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