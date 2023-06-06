Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Мы полезны в Украине как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти
Происшествия Срочно
Срочно
Валентина Чорна, редактор ленты

В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов

В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов
Фото: Pixabay

В Купянском районе Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

Обновлено 6 июня о 00:10. Трубопровод с аммиаком был поврежден неподалеку Масютовки, сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.

— Это может быть до 134 тонн аммиака, облако может разнести на расстояние до 2,5 км, — рассказал он.

Он отметил, что объемы утечки пока устанавливают. Сейчас есть только предварительная информация. По его словам, по состоянию на 22:30, нет угрозы для населенных пунктов, подконтрольных Украине.

Обновлено 5 июня в 23:10. По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте происшествия, угрозы распространения опасных веществ в Купянской громаде нет.

В более приближенных к границе с РФ населенных пунктах Кучеровке, Синьковке, Петропавловке продолжаются замеры.

Глава ОВА Олег Синегубов призывает граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. На данный момент ситуация контролируемая.

Ранее Факты ICTV рассказывали, чем может быть опасен аммиак и как оказать первую помощь при отравлении аммиаком.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 467-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
На Харьковщине могут эвакуировать жителей из приграничных населенных пунктов
Евакуація дітей

Война в Украине, Російська агресія, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ обстреляла Харьков ракетами С-300: попадания в Слободском и Шевченковском районах
В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Испания будет помогать Украине на пути в Евросоюз – Санчес
В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов
Украина выиграет войну и может рассчитывать на помощь – глава МИД Британии
В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов
Генерал США о предстоящем контрнаступлении: Уверенность Украины контрастирует с хаосом в РФ
Бої на фронті
Видео
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (05.06.2023)
В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (05.06.2023)
В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (05.06.2023)
В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком – Синегубов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь