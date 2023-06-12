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Юлия Захарченко, редактор ленты

С затопленных территорий на оккупированной части Херсонской области эвакуировали 112 человек — ОВА

С затопленных территорий на оккупированной части Херсонской области эвакуировали 112 человек — ОВА
Фото: ГСЧС

С затопленных территорий на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области удалось эвакуировать 112 человек. Среди них — 54 женщины и семеро детей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

По его словам, средний уровень воды упал до отметки 3,93 м. Площадь подтопления уменьшилась почти вдвое и сейчас составляет 77 кв. км.

Подтопленными остаются 46 населенных пунктов, среди них на правом берегу — 32, а на левом — 14. На деоккупированной территории остаются подтопленными почти 3,8 тыс. домов.

По состоянию на 20:00, на реке Днепр в створе поста Херсон наблюдается постепенное снижение уровня воды (на 50 см с начала суток) и остается на уровне 3,6 м. На Каховском водохранилище в районе Никополя отмечается снижение уровня воды (с момента аварии) на 7,67 м.

От ГСЧС привлечено 760 человек и 174 единиц техники, из них 47 плавсредств (в частности, пять сводных отрядов). В Херсоне находится мобильная оперативная группа аппарата ГСЧС и техника повышенной проходимости (пять единиц снегоболотоходов Богун).

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Война в Украине, Днепр, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, Никополь, потоп, Херсонская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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