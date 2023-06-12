З затоплених територій на окупованій частині Херсонщини евакуювали 112 людей – ОВА

З затоплених територій на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра у Херсонській області вдалося евакуювати 112 людей. Серед них – 54 жінки та семеро дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

За його словами, середній рівень води впав до позначки 3,93 м. Площа підтоплення зменшилася майже вдвічі та зараз становить 77 кв. км.

Підтопленими залишаються 46 населених пунктів, серед них на правому березі – 32, а на лівому – 14. На деокупованій території залишаються підтопленими майже 3,8 тис. будинків.

Станом на 20:00, на річці Дніпро у створі поста Херсон спостерігається поступове зниження рівня води (на 50 см з початку доби) та залишається на рівні 3,6 м. На Каховському водосховищі у районі Нікополю відмічається зниження рівня води (з моменту аварії) на 7,67 м.

Від ДСНС залучено 760 осіб та 174 одиниць техніки, з них 47 плавзасобів (зокрема, п’ять зведених загонів). У Херсоні перебуває мобільна оперативна група апарату ДСНС та техніка підвищеної прохідності (п’ять одиниць снігоболотоходів Богун).

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