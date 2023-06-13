В Херсонской области оккупанты обстреливают эвакуационные пункты и обвиняют ВСУ – Генштаб
В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, осуществляют обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в атаках подразделения Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает в вечерней сводке за 13 июня 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Голая Пристань на карте
По данным Генштаба, в то же время оккупационные псевдовласти заставляют местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям МЧС РФ за якобы спасение и эвакуацию, хотя люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга, так и не дождавшись помощи от них.
После стабилизации ситуации и отхода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов, отмечают в Генштабе.
В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и еще три — по зенитно-ракетным комплексам российских войск.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш