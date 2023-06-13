В Херсонской области оккупанты обстреливают эвакуационные пункты и обвиняют ВСУ – Генштаб

В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, осуществляют обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в атаках подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в вечерней сводке за 13 июня 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Голая Пристань на карте

По данным Генштаба, в то же время оккупационные псевдовласти заставляют местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям МЧС РФ за якобы спасение и эвакуацию, хотя люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга, так и не дождавшись помощи от них.

После стабилизации ситуации и отхода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов, отмечают в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и еще три — по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Источник : Генштаб ВСУ

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