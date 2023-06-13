Взрываются в стволе: Минобороны РФ прислало некачественные снаряды для артиллеристов в Брянской области
В Брянской области российским военным выдали партию некачественных снарядов. Из-за этого артиллерийским подразделениям РФ запретили использовать 122-мм и 152-мм боеприпасы 2023 года выпуска.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье. Отмечается, что войска РФ получили указание о запрете использования этих боеприпасов, поскольку они постоянно взрываются в канале ствола.
В ЦНС уточнили со ссылкой на подполье, что партия некачественных боеприпасов поступила в российские артиллерийские подразделения оперативной группы Брянск.
По данным Центра национального сопротивления, органы российской ФСБ и военной контрразведки ведут следствие по подозрению в масштабной коррупционной схеме должностных лиц Министерства обороны РФ.
Источник: Центр национального сопротивления
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