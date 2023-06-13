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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрываются в стволе: Минобороны РФ прислало некачественные снаряды для артиллеристов в Брянской области

російські військові
Фото: Минобороны

В Брянской области российским военным выдали партию некачественных снарядов. Из-за этого артиллерийским подразделениям РФ запретили использовать 122-мм и 152-мм боеприпасы 2023 года выпуска.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье. Отмечается, что войска РФ получили указание о запрете использования этих боеприпасов, поскольку они постоянно взрываются в канале ствола.

В ЦНС уточнили со ссылкой на подполье, что партия некачественных боеприпасов поступила в российские артиллерийские подразделения оперативной группы Брянск.

По данным Центра национального сопротивления, органы российской ФСБ и военной контрразведки ведут следствие по подозрению в масштабной коррупционной схеме должностных лиц Министерства обороны РФ.

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Источник: Центр национального сопротивления

Война в Украине, Корупция, Міноборони РФ, Росія
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