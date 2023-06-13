На Херсонщині окупанти обстрілюють евакуаційні пункти та звинувачують ЗСУ – Генштаб

У затопленій Голій Пристані окупанти зберігають свою присутність, здійснюють обстріли евакуаційних пунктів і звинувачують в атаках підрозділи Збройних сил України.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні за 13 червня 2023 року Генеральний штаб Збройних сил України.

Гола Пристань на карті

За даними Генштабу, водночас окупаційна псевдовлада примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам МНС РФ за нібито порятунок та евакуацію, хоча люди були вимушені самотужки рятувати один одного, так і не дочекавшись допомоги від них.

Після стабілізації ситуації та відходу води, повертаючись у місто, люди стають свідками мародерства й пограбувань власних осель, зазначають у Генштабі.

Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу ворога та ще три – по зенітно-ракетних комплексах російських військ.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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