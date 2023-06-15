В домах выбиты стекла: оккупанты в Крыму заявляют об атаке беспилотников

Российские захватчики в пока захваченном Крыму сообщают об атаке беспилотников.

По словам главы оккупационного правительства Сергея Аксенова, ночью и утром 15 июня над Крымом зафиксировали девять беспилотников.

Шесть БпЛА якобы сбила оккупационная противовоздушная оборона, а три якобы были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

Один беспилотник, отмечает так называемый глава Крыма, сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района.

Жертв, уверяет Аксенов, нет. В ряде домов выбиты стекла.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Аксенов

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