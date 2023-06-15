В домах выбиты стекла: оккупанты в Крыму заявляют об атаке беспилотников
Российские захватчики в пока захваченном Крыму сообщают об атаке беспилотников.
По словам главы оккупационного правительства Сергея Аксенова, ночью и утром 15 июня над Крымом зафиксировали девять беспилотников.
Шесть БпЛА якобы сбила оккупационная противовоздушная оборона, а три якобы были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.
Один беспилотник, отмечает так называемый глава Крыма, сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района.
Жертв, уверяет Аксенов, нет. В ряде домов выбиты стекла.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.
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Источник: Сергей Аксенов
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