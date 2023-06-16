Ранены 23 человека, среди которых трое детей: последствия атаки РФ по Херсону
Днем 16 июня в Херсоне уже несколько часов не утихают обстрелы.
Обновлено в 17:20. Террористическая армия массированным огнем ударила по Херсону — ранены 23 человека, сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, среди пострадавших — трое детей. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы. Известно, что всех пострадавших госпитализировали. Отмечается, что укрытие спасло жизнь многим людям.
Удары наносили по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части Херсона.
Из-за обстрелов повреждены медицинское учреждение, детский сад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.
Обновлено в 14:30. Российские оккупанты бьют по гражданской и медицинской инфраструктуре.
В городе подверглись разрушениям многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередачи.
По меньшей мере шесть гражданских получили ранения.
Отметим, что еще в полдень глава ОВА сообщал о взрывах в Херсоне.
Не покидать укрытия Александр Прокудин просил людей и после 13:00.
Воздушная тревога в Херсоне пока не объявлена.
Напомним, что ночью 16 июня российская армия, обстреливая из реактивной и ствольной артиллерии жилые дома Новоберислава Херсонской области, убила супругов.
Женщина погибла на месте, а ее муж скончался по дороге в больницу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура
Фото: Херсонская областная прокуратура
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