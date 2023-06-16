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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ранены 23 человека, среди которых трое детей: последствия атаки РФ по Херсону

Обстріл Херсону 16 червня 2023

Днем 16 июня в Херсоне уже несколько часов не утихают обстрелы.

Обновлено в 17:20. Террористическая армия массированным огнем ударила по Херсону — ранены 23 человека, сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, среди пострадавших — трое детей. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы. Известно, что всех пострадавших госпитализировали. Отмечается, что укрытие спасло жизнь многим людям.

Удары наносили по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части Херсона.

Из-за обстрелов повреждены медицинское учреждение, детский сад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.

Обновлено в 14:30. Российские оккупанты бьют по гражданской и медицинской инфраструктуре.

В городе подверглись разрушениям многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередачи.

По меньшей мере шесть гражданских получили ранения.

Отметим, что еще в полдень глава ОВА сообщал о взрывах в Херсоне.

Не покидать укрытия Александр Прокудин просил людей и после 13:00.

Воздушная тревога в Херсоне пока не объявлена.

Карта повітряних тривог 16 червня 2023

Напомним, что ночью 16 июня российская армия, обстреливая из реактивной и ствольной артиллерии жилые дома Новоберислава Херсонской области, убила супругов.

Женщина погибла на месте, а ее муж скончался по дороге в больницу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон
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