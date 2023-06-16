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Татьяна Забожко, редактор ленты

Били из артиллерии по домам: россияне убили супругов в Новобериславе

Швидка допомога

Ночью 16 июня российская армия била из реактивной и ствольной артиллерии по Новобериславу Херсонской области.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, враг прицельно обстреливал жилые дома.

Из-за попадания в одно из жилищ погибли супруги.

Женщина, отмечает Александр Прокудин, погибла на месте.

Мужчину пытались спасти врачи, однако он скончался от ранений по дороге в больницу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Александр Прокудин

Фото: Минздрав

Херсонская область
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