Били из артиллерии по домам: россияне убили супругов в Новобериславе
Ночью 16 июня российская армия била из реактивной и ствольной артиллерии по Новобериславу Херсонской области.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, враг прицельно обстреливал жилые дома.
Из-за попадания в одно из жилищ погибли супруги.
Женщина, отмечает Александр Прокудин, погибла на месте.
Мужчину пытались спасти врачи, однако он скончался от ранений по дороге в больницу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Прокудин
Фото: Минздрав
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