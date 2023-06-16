Контрнаступление ВСУ и заседание Рамштайна: 478-й день войны

16 июня, 0:05

Германия отправила в Украину две машины для разминирования

Германия отправила Украине две бронированные машины для разминирования Wisent 1.

Как сообщается на сайте немецкого правительства, всего ФРГ передала нашему государству уже четыре машины для прорыва минных полей.

Кроме Wisent 1, за последнюю неделю Германия отправила в Украину два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тыс. аптечек.