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Юлия Захарченко, редактор ленты

Контрнаступление ВСУ и заседание Рамштайна: 478-й день войны

Ключевые события
00:20
В Одесской и Николаевской областях раздаются взрывы
00:07
Зеленский рассказал, как прошел Рамштайн-13
00:05
Германия отправила в Украину две машины для разминирования
00:03
Зеленский пригласил Трампа и ДеСантиса приехать в Украину
Контрнаступление ВСУ и заседание Рамштайна: 478-й день войны
16 июня, 0:20

В Одесской и Николаевской областях раздаются взрывы

В Одесской и Николаевской областях прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

16 июня, 0:07

Зеленский рассказал, как прошел Рамштайн-13

13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн прошло довольно результативно.

Украина продолжает крепнуть. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что сегодня были осуществлены весомые международные шаги, которые усиливают наши позиции сразу на нескольких направлениях.

16 июня, 0:05

Германия отправила в Украину две машины для разминирования

Германия отправила Украине две бронированные машины для разминирования Wisent 1.

Как сообщается на сайте немецкого правительства, всего ФРГ передала нашему государству уже четыре машины для прорыва минных полей.

Кроме Wisent 1, за последнюю неделю Германия отправила в Украину два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тыс. аптечек.

16 июня, 0:03

Зеленский пригласил Трампа и ДеСантиса приехать в Украину

Медленные поставки западного оружия помогают оборонным усилиям России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также ответил бывшему лидеру США Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону ДеСантису, которые поставили под сомнение американскую военную поддержку Киева.

Зеленский пригласил их приехать в Украину, предупредив, что поражение нашего государства будет означать лишь более широкий конфликт с Москвой позже.

Война в Украине
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Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

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Контрнаступление ВСУ и заседание Рамштайна: 478-й день войны
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Контрнаступление ВСУ и заседание Рамштайна: 478-й день войны
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Контрнаступление ВСУ и заседание Рамштайна: 478-й день войны
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