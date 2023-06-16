РФ обстрілює Херсон – ОВА
У ці хвилини армія РФ обстрілює Херсон.
Те, що обласний центр перебуває під обстрілом, підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Очільник ОВА просить людей перебувати в безпечних місцях.
До слова, вибухи в центрі Херсону було чути й годину тому, опівдні 16 червня.
Повітряна тривога наразі в Херсоні не оголошена.
Нагадаємо, що вночі 16 червня російська армія, обстрілюючи з реактивної та ствольної артилерії житлові будинки Новоберислава Херсонської області, вбили подружжя.
Жінка загинула на місці, а її чоловік помер від поранень дорогою до лікарні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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