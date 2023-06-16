РФ обстрілює Херсон – ОВА

У ці хвилини армія РФ обстрілює Херсон.

Те, що обласний центр перебуває під обстрілом, підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Очільник ОВА просить людей перебувати в безпечних місцях.

До слова, вибухи в центрі Херсону було чути й годину тому, опівдні 16 червня.

Повітряна тривога наразі в Херсоні не оголошена.

Нагадаємо, що вночі 16 червня російська армія, обстрілюючи з реактивної та ствольної артилерії житлові будинки Новоберислава Херсонської області, вбили подружжя.

Жінка загинула на місці, а її чоловік помер від поранень дорогою до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.